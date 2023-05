Marcin Wójcik z Ani Mru Mru o tragedii Michała Wójcika: "Świetnie sobie radził. Nie wiem, czy bym tak potrafił"

gina 49 min. temu zgłoś do moderacji 106 0 Odpowiedz

Ja go świetnie rozumiem. Kiedy umarła moja mała córeczka, odmalowałam całe mieszkanie po to, żeby zająć czymś ręce i umysł inie myśleć za wiele o tym co się stało i co okrutnie boli. Trochę pomogło.