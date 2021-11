Maria Dębska komentuje zdjęcia z "tajemniczym adoratorem": "USIADŁAM Z POPCORNEM"

Karolina 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Wczoraj byłam na jej nowym filmie i kompletnie nie wiem, o co tyle hałasu. Zawiodłam się. Skakanie bez ładu i składu po fabule, a do tego, gdyby mi ktoś powiedział, że będzie tam aż tyle scen musicalowych to bym w ogóle nie poszła. Ogólnie rozumiem, że ten film miał mieć wydźwięk feministyczny - ok, popieram i w niektórych scenach to było fajnie ukazane, ale bluzganie przez filmową Kalinę przez 80% jej testu to aż mi się niedobrze robiło.