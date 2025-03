Maria Jeleniewska zmagała się z anoreksją. Od koleżanek usłyszała skandaliczne słowa. "Byłam zaślepiona"

Tak, musiałam się przełamać w głowie. Uważam, że to jest temat, o którym dużo osób, które przeżyły też to, nie potrafi za bardzo przekazać tego. Ja sama też miałam z tym problem i nie wiedziałam, czy to jest dobre. Do ostatniego momentu jeszcze zastanawiałam się, czy nie zadzwonić do reżyserki, że to jest za trudny temat i może lepiej z niego zrezygnować. (...) Fajnie, jeśli ktoś może się z tym utożsamić, że: "przeżywam to samo", ale jesteś w stanie z tego wyjść i masz w sobie tę siłę, żeby iść dalej i pokonać tę chorobę - podkreśla Jeleniewska.