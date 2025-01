Marysia Jeleniewska POZBYŁA SIĘ przerwy między jedynkami! "Rok leczenia, noszenia nakładek, wybielania zębów i bonding"

zgłoś do moderacji

Nie widziała problemu, ale kolejny wielce "specjalista" jej wmówił, że jest i lecimy: kosztorys i kolejny klient. Wybielanie prowadzi bardzo często do nadwrażliwości, a bonding trudno ściągnąć bez naruszenia tkanek zęba. Well done. Uważam, że lekarze powinni być uczeni prawidłowej rozmowy z pacjentem bez m.in. wzbudzania w nim kompleksów. Byle się nachapać. Dno. A gdzie jest "po pierwsze nie szkodzić?".