Maria Stenzel gwiazdą kobiecej reprezentacji w siatkówce. Jej PARTNER też rozwija sportową karierę! (ZDJĘCIA)

Maria Stenzel jest gwiazdą polskiej reprezentacji w siatkówce. Co wiadomo o jej partnerze?

Jedną z gwiazd kobiecej reprezentacji Polski w siatkówce jest Maria Stenzel. Grająca na pozycji libero zawodniczka przyszła na świat 25 listopada 1998 r. Jej przygoda z siatkówką rozpoczęła się w jednym z uczniowskich klubów sportowych w Poznaniu, a przełomem w karierze było dołączenie w wieku 16 lat do reprezentacji Polski w kategoriach młodzieżowych. Po czterech sezonach zadebiutowała w zespole seniorek, równocześnie dołączając do drużyny Grot Budowlani Łódź. Ze wspomnianym klubem Marysia dwukrotnie wywalczyła Superpuchar Polski, a także srebrny medal mistrzostw Polski. Do najnowszych i najbardziej imponujących osiągnięć Stenzel należy wywalczenie z reprezentacją brązowego medalu w Lidze Narodów.