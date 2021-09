Marianna Schreiber ODPADŁA z "Top Model" po nieudanej sesji z koniem. Teraz ogłasza: "NARODZIŁAM SIĘ NA NOWO"

Dziesiąta edycja "Top Model" wystartowała całkiem niedawno, a już budzi spore emocje.

Wśród kandydatek na modelki znalazła się Marianna Schreiber - żona ministra Łukasza Schreibera, która na castingu wyznała, że zgołosiła się do show w tajemnicy przed mężem. 28-latka natychmiast zaczęła wywoływać kontrowersje.

W ostatnim odcinku podczas sesji z koniem żona ministra nie umiała skupić się na pozowaniu i generalnie z trudem odnajdywała się w sytuacji. Problemy pojawiły się już na etapie doboru stylizacji.

Może coś krótkiego, w sensie, żeby nie zasłaniało nóg - proponowała.

Ja zdecyduję, wróć i się podporządkuj. Marianna, ty masz problem z tymi przebierankami? Za każdą propozycją jest komentarz - strofował ją Dawid Woliński.

Schreiber ujawniła, dlaczego właściwie chciałaby zostać modelką.

Zawsze marzyłam o tym, aby robić w życiu to, co lubię, żeby nie zmuszać się, aby pójść do pracy - wyznała.

Niestety Mariannie nie udało się przejść do kolejnego etapu. Po odpadnięciu żona ministra opublikowała na Instagramie post.

Udział w programie "Top Model" to była dla mnie przygoda życia i tak jak mówiłam, te kilka dni czasem wystarczy, by wpłynąć na zmiany (te wewnętrzne) w człowieku, by mógł dokonać zmian daleko idących. Gdybym mogła cofnąć czas - zrobiłabym to raz jeszcze. Niczego nie żałuję - oświadcza żona ministra.

Schreiber nie czuje się przegrana.

@topmodelpolskatvn otworzył mi drzwi do ścieżki, którą teraz idę. Zmienił moje decyzje i cele. Nauczył mnie otwartości i odwagi. Można by powiedzieć, że narodziłam się na nowo i gdyby nie ten udział... intensywny (w tv widzimy przyspieszenie level hard), choć krótki, nie robiłabym tego, co robię teraz. Ja jestem wygrana (choć się nie nachapałam, jak to w kabarecie było) dla siebie, dla swoich planów, swoich celów. Kilka dni w takim programie działa cuda - napisała.

Jeżeli celem Marianny było zdobycie rozpoznawalności, to faktycznie może mówić o sukcesie.

Myślicie, że zostanie celebrytką?

