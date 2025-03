Tajemnicza Marianna Schreiber reaguje na pytanie, czy się z kimś spotyka

Czy Marianna Schreiber z kimś się obecnie spotyka? Tajemnicza odpowiedź

Jak to jednak w życiu bywa, po burzy zawsze wychodzi słońce. Teraz Marianna mówi o sprawie dość tajemniczo, na co dowodem jest nowa sesja pytań i odpowiedzi na Instagramie. Ktoś postanowił zapytać, czy Schreiber z kimś się obecnie spotyka. Wygląda na to, że coś mogło się zmienić, ale reszty musimy się na razie domyślić.