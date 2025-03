Marianna Schreiber jest już singielką? Wymownie odpowiedziała na pytanie o STATUS ZWIĄZKU

Życie uczuciowe Marianny Schreiber to prawdziwa sinusoida emocji. W natłoku kontentu dotyczącego "Królowej przetrwania" celebrytka nieco zaniedbała internautów, którzy oczekują jej nowych zdjęć z pokazywanym do niedawna partnerem. Gdyby miała określić status ich relacji, z pewnością wskazałaby na "to skomplikowane".