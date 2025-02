Caroline Derpienski ostro odpowiada Mariannie Schreiber. "Ośmieszałaś męża, który nie wytrzymał i poszedł do innej"

Caroline Derpienski odpowiada Mariannie Schreiber

Marianna Schreiber - nie masz za grosz empatii i kultury co widać po tym jak: ośmieszasz i niszczyć życie i dzieciństwo swojej córce, a do tego bijesz się za pieniądze w patol**icznych klatkach freak fight'owych. Ośmieszałaś męża, który już nie wytrzymał i postanowił pójść do innej. Obiecujesz pomoc dla potrzebujących np. Patrycji tiktokerki, która walczy z nadwaga a skończyło się na jednym filmiku, bo zobaczyłaś miliony wyświetleń i już cel osiągnięty - sława . Obrażasz ludzi w sejmie, muzeach, na social mediach - pisała Caroline Derpienski na InstaStories.

Obrażasz również mnie! Kiedy ja po prostu nie chce mieć z Tobą kontaktu, to nie możesz się z tym pogodzić i obrażasz mnie i moich bliskich! Jeżeli dla Ciebie termin sponsoring oznacza jedyny w życiu związek, który trwa już pół dekady (z czego jesteśmy zaręczeni 3 lata) i oboje mamy prace i swoje hobby, ale nawzajem się wspieramy i kochamy żyć na wysokim poziomie, to to pokazuje, że jesteś zazdrosna o to, że mąż ci nie pomagał, jak tego potrzebowałaś, tylko musiałaś iść do klatki bić ludzi, a ja zawsze mogę liczyć na pomoc ukochanej osoby i to Cię boli! Jak facet podaruje prezent kobiecie, która kocha, to cię boli! To nazywasz sponsoringiem!