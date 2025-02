Marianna Schreiber surowo po nowym wywiadzie Kaczorowskiej: "Największe rozczarowanie panią Mołek, NIESTETY"

Konflikt między Marianną Schreiber a Agnieszką Kaczorowską zyskał na intensywności po ich wspólnym występie w programie "Królowa przetrwania" . Schreiber oskarżyła Kaczorowską o wyniosłość oraz próby pokazania, że jest lepsza od innych. W odpowiedzi serialowa Bożenka zarzuciła jej niewłaściwe zachowanie. Spięcia między nimi wynikały z ich zachowań przed kamerami, co zaowocowało medialnym skandalem.

Marianna Schreiber uderza w Magdę Mołek po rozmowie z Agnieszką Kaczorowską

Słuchajcie, weszłam zajrzeć po tym, jak otrzymałam kilkadziesiąt tego typu zapytań i powiem jedno. Tam już wszystko podsumowali komentujący. I tyle. Po co mój komentarz. Oni już dosadnie dali do zrozumienia. Najwyraźniej obydwie panie stygmatyzują ludzi ze względu na "poziomy". Największe rozczarowanie panią Mołek niestety. Bo reszta to mnie nie interesuje - napisała Marianna.