Marianna Schreiber tłumaczy, czemu ujawniła tajemnicze liściki: "Są granice fałszu i obłudy, które niestety ta osoba PRZEKROCZYŁA"

To dobre pytanie, bo to nie jest tak, że sprawia mi to przyjemność - stwierdziła. Napiszę więcej: mam świadomość, że z różnych względów powinnam na to machnąć ręką, ale są granice fałszu i obłudy, które niestety ta osoba przekroczyła. I wiem, że z programu znana jestem jako taka opanowana, ale uznałam, że dlaczego mam milczeć, gdy widzę, jak dana osoba kosztem innych robi z siebie wzorzec do naśladowania. Bardzo zabolał mnie tamten komentarz w stosunku do MK w sprawie Pauliny (już go skasowała) i może dlatego mi się ulało. Ale nie żałuję tego, mimo że też dostaję za to hejt.