Marietta z "Hotel Paradise" pozuje z Łukaszem "Długim" i ogłasza: "NOWY ETAP ŻYCIA"

Podróbka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie lubiałam nigdy oglądać,tego programu ,a Poza tym ten program "hotel paradise " to wszystko tam jest ustawką; Sorry że tak oceniłam ale kilka razy oglądałam i mi się to niestety nie podobało ,wolę co innego już oglądać - SORRY JESZCZE RAZ!!!😪😪😪