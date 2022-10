Marina Łuczenko ma nową przyjaciółkę z trybun: razem z Agatycze dopingowały ukochanych podczas meczu Juventusu! (FOTO)

Polskie WAGs wciąż cieszą się w rodzimych mediach sporym zainteresowaniem. Prym na tym polu już od kilku lat wiodą Anna Lewandowska (która w ostatnim czasie stała się bywalczynią zagranicznych salonów) oraz Marina Łuczenko. Coraz większą rozpoznawalnością może jednak pochwalić się również ukochana Arkadiusza Milika, Agata Sieramska. Agatycze skradła serce piłkarza niedługo po jego rozstaniu z Jessicą Ziółek. Choć celebrytka wcześniej znana była jako influencerka, póki co wraz z ukochanym jak ognia unika opowiadania o swoim uczuciu w mediach, jedynie okazjonalnie chwaląc się wspólnymi zdjęciami. Para czasem daje się także przyłapać paparazzi.

Agata Sieramska chętnie wspiera Arkadiusza Milika przy okazji zawodowych zobowiązań. Influencerce w przeszłości zdarzało się już na przykład podrzucać partnera na zgrupowania polskiej kadry. Kilka dni temu parę widziano na warszawskim lotnisku w towarzystwie Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego. Cała czwórka udała się do włoskiego Turynu - w związku z niedawnym transferem Milika do Juventusu, piłkarz i Szczęsny są obecnie kolegami z drużyny. Wszystko wskazuje też na to, że ich partnerki zdążyły się już zaprzyjaźnić. W niedzielę panie wspólnie dopingowały ukochanych podczas meczu z Bologną, czym nie zapomniały rzecz jasna pochwalić się w mediach społecznościowych.