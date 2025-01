Marina Łuczenko reaguje na emocjonalny wpis Wojciecha Szczęsnego po otrzymaniu czerwonej kartki: "Niesamowita odwaga"

Odwaga? Bramką w czwartej minucie przepuszczenie między nogami we wcześniejszym meczu z 4 ligowym zespołem później dwie bramki wpuszczone które uratował tylko spalony. A teraz czerwona kartka????? Trochę pokory. Ale maz po raz kolejny pokazał klasę poniżając chłopca od piłek jak kilka razy udawał że mu podaje piłkę i a na koniec z pogardą rzucił mu ją pod nogi żeby sam podniósł, poniżając go. Choć sam teraz jedynie może być od podawania piłki młodszym kolegom z klubu w którym tylko grzeje lawe. Chyba sam siebie bardziej poniżył tym zakończeniem kariery i grzaniem ławy. Teraz zostało mu zabawianie młodszych kolegów i przybijanie im piątek po meczu, nawet przez nich nie odwzajemnianych. To jednak prawda co mówili o nim jego byli trenerzy że gburowaty i wulgarny. Plus taki że Hansi Flick go utemperował i kazał grzać ławę nawet mówiąc że „jeszcze” nie nadaje się do gry w la liga. No i jak widać miał rację bo już nawet w pucharze nie zagra a co dopiero w la liga