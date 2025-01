Marina Łuczenko relacjonuje powrót do treningów po ciąży: "Czy prawie zemdlałam? Być może"

One nie mogą tego zachować dla siebie? Nie wiadomo, czy to współpraca czy podlizywanie się do Lewej. Płacić raczej nie płaci. Obserwują ją raczej młode dziewczyny do 25 roku życia, które muszą zmierzyć się potem z nierealnymi oczekiwaniami w stosunku do życia. Na siłownię trzeba zarobić, w pracy trzeba coś umieć, nie każdy ma panią sprzątającą. To jest hodowla rozczeniowych księżniczek, które oczekują żeby ktoś im coś zapewnił. Bo zbudowanie sukcesu samej zajmuje trochę czasu i pracy.