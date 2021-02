Marina "żali się", że paparazzi WE WŁOSZECH robią jej zdjęcia: "Już mnie rozpoznają"

Marina Łuczenko pięć lat temu została żoną Wojciecha Szczęsnego i od tamtej pory wiedzie szczęśliwe życie w różnych częściach świata, w zależności od tego, w jakim klubie akurat gra jej mąż. Aktualnie rezyduje we Włoszech.

Kiedyś to się w ogóle kryli, a teraz już w ogóle bezwstydni. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to mi robią zdjęcia. Mówię: "Naprawdę, ta moja płyta tak się dobrze sprzedała, że we Włoszech już zrobili takie halo, że paparuchy normalnie nawet się nie kryją?" Już po prostu czuję się jak na czerwonym dywanie. Szok.