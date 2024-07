Mariusz Kałamaga w mocnych słowach zwraca się do Filipa Chajzera, po tym, jak nazwał go "królem z*ebów": "OCKNIJ SIĘ"

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moim zdaniem to nikt publiczne nie powinien oceniać poczynań Chajzera . Wszyscy myślący ludzie widzą co się dzieje ,ale mówienie o tym niczego nie zmieni,ponieważ on sam widzi to inaczej. To jego życie i jego sprawa. Oby tylko to się dobrze skończyło. Żal mi Filipa , tak zupełnie szczerze , tak jak żal mi każdego pogubionego człowieka. Jesteśmy tylko ludźmi , błądzimy ,bo taka nasza natura. Najważniejsze , żeby w końcu odnaleźć właściwą drogę. Czegoś mu życzę 🍀