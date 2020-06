Markotna Jessica Mercedes odreagowuje stresy na winku i karuzeli z konikami

Wera 37 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Eh, powiem wam Pudelkowicze, że kłamstwo ma krótkie nogi. Przekonałam się na własnym przykładzie niestety. Jak już chce się kłamać, to należy to kłamstwo zachować tylko dla siebie, a nie „chwalić” się komuś w tajemnicy. Moje kłamstwo się wydało i zaważyło to na relacjach rodzinnych moich i moich rodziców. Niestety będąc młodą osobą nie zdawałam sobie sprawy jakie konsekwencje będzie to miało na przyszłość. Prawie codziennie myślę o tym, jak mogłam coś takiego zrobić i zrujnować własną rodzinę. No ale czasu nie cofnę. Dla wszystkich tych, którzy rozważają jakiekolwiek kłamstwo przestrzegam, że nawet to największe może mieć w przyszłości katastrofalne skutki.