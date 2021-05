Marta Linkiewicz IDZIE NA TERAPIĘ! "Jestem coraz bardziej wrażliwa. Z niektórymi rzeczami sobie nie radzę"

W nowym filmie Krzysztofa Gonciarza Marta Linkiewicz po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o tym, co wydarzyło się w jej życiu, gdy stała się osławioną gwiazdą sieci. Jak wyznała, wyrzucono ją ze szkoły, a jej mama i siostra spotkały się z takim linczem, że postanowiły zmienić nazwisko. Co ciekawe, filmik, na którym Linki opowiada o seksie z raperami, upublicznił wszystkim jej znajomy. Wcześniej nagranie znajdowało się na prywatnym koncie Linkiewicz. Marta otworzyła się w rozmowie z Gonciarzem i opowiedziała również o zmaganiach z depresją.

Po filmie Krzysztofa bardzo dużo osób napisało do mnie, że jeśli w ogóle myślę o terapii, to powinnam to zrobić. Ja uważam, że bardzo dużo rzeczy przepracowałam sama, ale wydaje mi się, że mogłoby to wszystko inaczej wyglądać, gdybym od samego początku pracowała z jakimś psychologiem. Nie, niestety tak nie było. Z większością swoich problemów musiałam poradzić sobie sama. Jednak im starsza się robię, zauważyłam, że zaczynam myśleć o zupełnie innych rzeczach, jestem coraz bardziej wrażliwa, niektóre rzeczy wracają do mnie po prostu i z niektórymi rzeczami sobie nie radzę, tak po ludzku. I wiem, że taka terapia może mi bardzo pomóc. Wiem, że mogę wejść na jeszcze wyższy level, a to będzie naprawdę bardzo niebezpieczne - powiedziała Linkiewicz, śmiejąc się.