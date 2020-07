Marta Linkiewicz OGOLIŁA SIĘ na jeża! Udana metamorfoza?

Choć swoją medialną karierę Marta Linkiewicz zaczęła od złożenia erotycznej wizyty w autokarze muzycznej grupy Rae Sremmurd , to ostatnimi czasy jej nazwisko kojarzy się raczej z niesamowitą metamorfozą, którą przeszła między kolejnymi wystąpieniami w klatce Fame MMA. "Utemperowana" rygorem wycieńczających treningów Linkiewicz nie wzbudza już co prawda tak wiele sensacji, jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Nie można jej jednak odmówić, że stara się jak tylko może, aby skupić na sobie uwagę instagramowej publiczności.

Przed kilkoma tygodniami Marta zaliczyła wizytę u fryzjera z życzeniem ogolenia się na łyso. Fryzjer jednak zaprotestował, co poskutkowało skróceniem włosów patocelebrytki do ramion. Nowy "image" musiał jednak nie przypaść gwiazdce do gustu, bowiem w poniedziałek pasjonatka widowiskowego mordobicia po raz kolejny odwiedziła salon.