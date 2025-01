Marta Lipińska wprost, dlaczego "Ranczo" nie wróci: "Trudno wszystkim tłumaczyć, że tyle osób nie żyje"

"Ranczo" to jedna z kultowych produkcji Telewizji Polskiej, która zdobyła ogromną popularność. Emitowany przez wiele lat serial przyciągał przed telewizory miliony widzów. Barwne postacie i nietuzinkowe wątki to cechy charakterystyczne "Rancza". Nawet po zakończeniu emisji w 2016 roku produkcja telewizyjnej Jedynki nie traciła na popularności, a jej powtórki wciąż budzą duże zainteresowanie.

Marta Lipińska potwierdza, że nie będzie kontynuacji "Rancza"

Fenomen "Rancza"? Bo jest takie dobre, po prostu. Jest to wspaniały serial pod każdym względem. Wszystko się tam sprawdziło - ekipa i scenariusz na pierwszym miejscu, reżyser, dobór aktorów w dziesiątkę. Na pewno też fakt, że my się wszyscy lubiliśmy. Kochaliśmy te teksty, które graliśmy. Robiliśmy to przez dziesięć sezonów. Każde wakacje były podzielone w naszym życiu - częściowo na kręcenie transzy, a częściowo na nasze prywatne urlopy. Jeździlśmy na plan jak do domu - wspomina serialowa Michałowa.