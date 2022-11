Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już tak nie wygląda! Pokazała się po metamorfozie (FOTO)

rtyy 43 min. temu zgłoś do moderacji 353 4 Odpowiedz

Smutne, że niektóre kobiety akceptują i chwalą mężczyznę, który zachowuje się chamsko w stosunku do innej kobiety. Facet przed programem wprowadził ekspertów w błąd pisząc w ankiecie , że wygląd nie ma dla niego znaczenia ( tak powiedziała psycholog) . Potem kiedy zobaczył Martę na ślubie, to przewracał oczami,robił głupie miny, śmiał się cały czas w trakcie składania przysięgi . Nawet urzędniczka była zażenowana jego zachowaniem i zwróciła mu uwagę. W trakcie programu Maciek cały czas oceniał i krytykował wygląd Marty . Wyżywał się na niej, że nie wygląda tak jakby on by chciał. Potem kiedy Marta przyjechała do niego do Szczecina ustalili wspólnie , że nie ma między nimi chemii, że nic ich nie łączy i się rozstają. Mogą mieć tylko koleżeńską relację. Wydawało się, że wszystko sobie wyjaśnili i rozstaną się spokojnie i bezkonfliktowo, ale nie, bo Maciek zrobił dramę na koniec. Zaczął prać wszystkie brudy przed kamerami, krytykować Martę , posunął się do tego, że prawie oskarżył ją o molestowanie, bo w noc poślubną żona ośmieliła się zapytać męża, czy może się przytulić. A komentujące kobiety piszą, że go rozumieją. Zdaniem wielu kobiet, można obrażać i upokarzać publicznie przed kamerami kobietę, która o siebie nie dba.