Martyna Wojciechowska ostrzega przed internetowymi oszustami: "Gdybym kiedyś poprosiła w wiadomości o pożyczkę, to od razu to zgłaszajcie"

Martyna Wojciechowska ostrzega przed fake newsami

Nie daj się oszukać! Co jakiś czas w Internecie pojawia się wysyp nieprawdziwych wiadomości o mnie. Polecałam już magiczne środki na odchudzanie, szybkie pożyczki, platformy do szybkiego inwestowania, były też artykuły o moim aresztowaniu za prowadzenie grupy przestępczej i… mogłabym jeszcze długo tak wymieniać. Za każdym razem publikacje te są zgłaszane. Niestety, to też walka z wiatrakami, choć nie można się poddawać. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyście Wy byli czujni i nie dali się oszukać! - podkreśliła.