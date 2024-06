Marzena Rogalska zadaje szyku na weselu w krwistoczerwonej sukni. Fani pod wrażeniem: "Wyglądasz jak milion dolarów!"

Po rozstaniu z Telewizją Polską, Marzena Rogalska znalazła swoje miejsce w TVN Style, gdzie prowadzi program "Rogalska Show" . Na jej kanapie gościło już wiele postaci z polskiego show-biznesu. Prowadząca nie boi się trudnych pytań, co czasami prowadzi do niespodziewanych sytuacji.

Rogalska jest także niezwykle aktywną użytkowniczką Instagrama. Na jej profilu możemy znaleźć nie tylko treści związane z pracą, ale też kadry z życia prywatnego. Ostatni post wyjątkowo przypadł do gustu jej fanom. Wszystko za sprawą kreacji dziennikarki .

Marzena Rogalska w czerwonej sukience. Fani zachwyceni

W ostatnich dniach Marzena Roglaska uczestniczyła w przyjęciu weselnym swoich przyjaciół. Z opisu wynika, że uroczystość miała miejsce we Francji . Uwagę fanów, poza widokami w tle, przykuła przede wszystkim kreacja wybrana przez gwiazdę. Czerwona sukienka od Violi Piekut idealnie podkreśliła jej sylwetkę.

"Zbieram szczękę! Musiałam drugi raz obejrzeć filmik by zobaczyć co jest w tle", "Wyglądasz jak milion dolarów", "Wyglądasz olśniewająco!", "Jesteś piękną różą", "Cudowna!" - to tylko niektóre z licznych komentarzy.