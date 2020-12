Matka dziecka Jakuba Rzeźniczaka znów UDERZA w piłkarza: "Szkoda, że zapomina, że MA JUŻ CÓRKĘ"

ewa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 310 8 Odpowiedz

A szkoda że ta pani rozkładała przed nim nogi wiedząc o tym że ma żonę. Wiedząc że ma full hajsu chciała go złapać na dziecko, nie myśląc o tym że zniszczyła życie Edycie Zając. Taki sam los czeka obecną jego partnerkę. Wiedzcie o tym że to nie jest piłkarzyk pierwszoligowy jak Lewandowski. On do mądrych nie należy. Kasa się kiedyś skończy a wy zostaniecie z niczym. Radze brać się za normalną prace a nie łapanie kolesi na dziecko. Myślcie trochę