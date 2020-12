Jakub Rzeźniczak i ciężarna Magdalena Stępień relacjonują "tajemnicze" wakacje (ZDJĘCIA)

Ostatecznie jednak Jakub i Magda ponownie do siebie wrócili, a wkrótce ich związek wejdzie w kolejnym etap, ponieważ - jak donoszą media - ich pierwsze wspólne dziecko jest już w drodze. Przyszli rodzice kilka dni temu spakowali walizy i wylecieli na rajskie wakacje, by prawdopodobnie spędzić Boże Narodzenie w towarzystwie palm.

Choć Rzeźniczak i Stępień nie zdradzili dokładnie, gdzie wypoczywają, nie oznacza to, że nie relacjonują swojego wypadu. Na Instagramie możemy zobaczyć między innymi ich wspólne zdjęcia z hotelowej windy, poranki nad basenem czy na przykład romantyczne spacery po plaży. Co ciekawe, to właśnie na jednym z nagrań z plaży dostrzec można cień Magdy wskazujący na jej zaokrąglony brzuszek.