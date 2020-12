Jakub Rzeźniczak zostanie ojcem! Magdalena Stępień jest w ciąży

yreuyeru 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mi to wisi i powiewa, to nie ja będę miała z nim dziecko, ale chyba już można stwierdzić, że w tym związku łatwo nie będzie... Przecież on notorycznie zdradzał żonę, innej zrobił dziecko, następnie Magda będąc z nim w związku sama przyłapała go na zdradzie, potem się pogodzili teraz dziecko... Rozumiem, ludzie się zmieniają, warto dać szansę, ale kurde są granice zdrowego rozsądku. Ja był nie mogła przy nim spokojnie zasypiać w łóżku, bo bym się biła z myślami czy nie wywinie i mi jakiegoś numeru.