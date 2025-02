Matka syna Elona Muska NIE JEST ZADOWOLONA obecnością 4-latka u Donalda Trumpa: "Nie powinien być w taki sposób wystawiany"

Grimes mocno dostała w kość od Elona. Prawdopodobnie ze względu na NDA nie może mówić wszystkiego. Do wszystkich fanów Elona, którzy widzą w nim “wybawiciela świata”: on przed związkiem z Grimes był za LGBT. Część osób, która go znała osobiście wierzyła w jego geniusz i dobre intencje. Okazało się to po prostu ściemą. Coś na ten temat mogą powiedzieć osoby, których pomysły Elon wykorzystał nie płacąc im nawet za to. Coś na ten temat mogłaby powiedzieć stewardesa, której Elon chciał kupić konia w zamian za masaż. Coś na ten temat mogłaby powiedzieć i mówi Azealia Banks, która w tripie Elona ma kwasie uczestniczyła. Cieszmy sie, ze w ogóle możemy cos niepochlebnego na jego temat pisać, bo robi on wszystko, żeby zmienić niewygodną dla niego prawdę.