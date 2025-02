Mroczna przeszłość Elona Muska: był BITY i poniżany w szkole, a do przeżycia musiał wystarczyć mu DOLAR dziennie

Elon Musk na ogół kojarzy się z olbrzymimi wpływami, niewątpliwymi zasługami w postępie technologicznym, a co za tym idzie, pokaźnym stanem konta, o jakim nikomu z nas nie przyszło nawet marzyć. Według ostatnich wyliczeń magazynu "Forbes" jego majątek wzrósł do niebotycznego poziomu 433,9 mld dolarów . Prawie połowę tej oszałamiającej kwoty zyskał tylko w ciągu minionego roku. Nic zatem dziwnego, że prezes Tesli nie przestaje dokonywać kolejnych inwestycji, które pozornie mogą wydawać się odległe od prowadzonych przez niego na co dzień biznesów.

Elon Musk był gnębiony do 15. roku życia

To było bardzo brutalne. To nie było szczęśliwe dzieciństwo. Zostałem prawie pobity na śmierć - wyznał.

Elon Musk musiał przeżyć za 1 dolara dziennie

Elon Musk z perspektywy czasu docenia ten okres, który nauczył go adaptacji do niezwykle trudnych warunków. Choć dziś śmiało mógłby kupić niejedną sieć restauracji szybkiej obsługi i tysiące plantacji owoców cytrusowych, wyznaje zasadę, by nie trwonić ciężko wypracowanego majątku. Żelazny upór, determinacja i ogromne ambicje, jakie cechują najbogatszego człowieka na świecie, stanowią wzór dla wielu początkujących przedsiębiorców. W całkowitej kontrze do zawodowych i finansowych osiągnięć stoi jego burzliwe życie prywatne.