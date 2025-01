Ile dzieci ma Elon Musk? X AE A-Xii i Techno Mechanicus mają liczne rodzeństwo. Z transpłciową córką nie ma kontaktu

Ile dzieci ma Elon Musk? Córka nie chce mieć z nim nic wspólnego

Musk już od dawna angażuje się w walkę z kryzysem demograficznym i to na własnych zasadach. To, ile ma dzieci, wciąż pozostaje obiektem medialnych spekulacji. Bloomberg utrzymuje, że ten doczekał się już dwunastki (!) pociech, w tym trójki z piosenkarką Grimes i kolejnej trójki z Shivon Zilis , dyrektorką ds. projektów specjalnych z jego firmy. Sam Elon konsekwentnie nie komentuje sprawy.

Wiele emocji budzą też imiona, jakie on i Grimes wybrali dla ich dzieci. Syn pary miał otrzymać imię X Æ A-Xii , a pozostałe pociechy: Exa Dark Siderael oraz Techno Mechanicus , w skrócie Tau , jak wspominano w biografii autorstwa Waltera Isaacsona. Imię drugiego z nich miało zostać później zmienione na "Y" lub "Why" albo po prostu "?" , o czym wspominała sama artystka.

Teraz nazywa się Y, albo "Why?", albo po prostu "?" (ale władze by tego nie uznały). Chodzi o ciekawość, odwieczne pytanie... i tym podobne - napisała w serwisie X.

Z kolei Shivon Zilis, podobnie jak sam Elon, nie chce komentować sprawy. Dzięki niej na świat przyszły bliźniaki Strider i Azure oraz kolejne dziecko, którego imienia nie podano dotąd do wiadomości publicznej. Reszta dzieci miliardera jest natomiast owocem małżeństwa z Justine Musk . W 2004 roku dzięki metodzie in vitro na świat przyszły bliźniaki Griffin i Vivian , a dwa lata później także Kai, Saxon i Damian .

O relacjach Muska zarówno z dziećmi, jak i z ich mamami również napisano już wiele. W październiku 2023 roku pojawiły się informacje, że Grimes spotka się z nim w sądzie w sprawie praw do opieki nad ich najstarszym synem. Nie ma też kontaktu z córką Vivian , która dokonała korekty płci. Miliarder pomstował w podcaście Jordana Petersona, że "stracił syna", który miał "zostać zabity przez wirusa przebudzonego umysłu". Sama Vivian widzi to nieco inaczej:

Nie wie, jaka byłam jako dziecko, bo po prostu go nie było, a jak już był, to byłam nieustannie nękana za moją kobiecość i queerowość. Tego oczywiście nie powie, więc zostałam zredukowana do stereotypu, który wpisuje się w jego osąd. To wiele mówi o tym, jak widzi osoby nieheteronormatywne i ogólnie dzieci - wytykała ojcu w obszernym wpisie w serwisie Threads.