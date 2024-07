Transpłciowa córka Elona Muska uderza w ojca i wytyka mu kłamstwa: "Byłam nieustannie nękana. On wszystko ZMYŚLIŁ"

CENZURA? 44 min. temu zgłoś do moderacji 32 5 Odpowiedz

2022. O problemach, czy nawet tragediach dzieciaków, trudno jest rozmawiać czy pisać. One zawsze wymagają ochrony, delikatności. Na to nie zasługują jednak dorośli, więc na ich przykładzie znacznie łatwiej i dosadniej można pokazać z jakim wariactwem, szaleństwem mamy do czynienia, jak nierozwiązywalne problemy ono kreuje. Oto „drobne” przykłady z Wielkiej Brytanii związane tylko z jednym aspektem naszego świata - przestępczością. Sąd w East Sussex skazał na minimum 12 lat więzienia niejaką/niejakiego Sally Anne Dixon za to, że jeszcze jako facet przez siedem lat dopuszczał się gwałtów na dzieciach i molestowania ich. Dixon oświadczył w sądzie, że właściwie to od 2004 roku jest kobietą, więc sąd uznał, że zboczeniec pedofil swą karę odbędzie w więzieniu dla kobiet. Dixon nie ma żadnych dokumentów poświadczających „zmianę płci” nie przeszedł też żadnych procedur quasimedycznych z tym związanych. John Stephen Dixon obwieścił tylko, że teraz to on jest Sally Anne Dixon i to wystarczyło. Stary zboczeniec chodzi pod natryski z paniami. Kogo obchodzi poczucie dyskrecji, intymności, bezpieczeństwa jakichś bab z więzienia? W marcu tego roku okazało się, że odsiadująca karę 50 lat więzienia zabójczyni dwóch kobiet to tak naprawdę facet. To znaczy wcześniej było wiadomo, tylko media m.in. BBC, „New York Times” ukrywały przed opinią publiczną to, że morderca jest transseksualny facet, który po prostu opowiada, że jest kobietą. Mówienie prawdy byłoby bowiem transfobią.