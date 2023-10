Matthew Perry oczarował publiczność rolą Chandlera Binga w "Przyjaciołach". Gdzie jeszcze można go było oglądać? (ZDJĘCIA)

Choć Matthew Perry zmarł w wieku 54 lat, to pozostawił po sobie pamiątkę w postaci produkcji filmowych i telewizyjnych. Przez większość czasu rozweselał swoich fanów i widzów w popularnym serialu z lat 90. "Przyjaciele". Tam wcielił się w rolę Chandlera Binga, która przyniosła mu dużą rozpoznawalność. W serialu grał aż przez dziesięć sezonów. Zagrał też w takich produkcjach jak: "Młodzi gniewni. Historia Rona Clarka", "Studio 60", "Mr. Sunshine", "Go On", a także "Dziwna Para".