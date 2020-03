Mąż Oli Jordan przeżywa załamanie nerwowe? "To najbardziej stresujący czas mojego życia"

Magda 38 min. temu zgłoś do moderacji 160 12 Odpowiedz

Polacy, macie wspaniały rząd, wspaniałego Ministra Zdrowia, być może dzięki któremu unikniecie tego, co my mamy. Mieszkam w Trydencie i jest po prostu tragedia. Nam władze wmawiały, że nie ma się czego bać, kiedy były pierwsze zachorowania, więc ludzie łazili wszędzie, bawili się, chorzy na koronawirusa nie byli izolowani i jeździli z rodziną autobusami na pizzę. Dzisiaj to wymarłe miasto - od 21 nikt nie może już być na ulicy, jak w stanie wojennym. Jednak nawet w ciągu dnia ulice są zupełnie puste. Do sklepu może udać się tylko jedna osoba, jest ciepło i na ulicach trzeba chodzić w maskach. Nie mogę wyjść z dzieckiem do parku, siedzimy w czterech ścianach. Ja sama od 2 tygodni nie pracuję, bo stanął nam zakład, mój mąż pracuje zdalnie. Każdego dnia mamy tysiące nowych zarażeń i setki zgonów. Nie żyje już ponad 2100 osób i to nie są tylko starszy, ale umiera wiele młodych ludzi w wieku 20-40 lat bez chorób współtowarzyszących. Siedźcie w domach, jak wam każą do pracy przychodzić, idźcie na zwolnienia lekarkie i na urlopy. To cholerstwo roznosi się bardzo szybko. Nie idzćie śladami Włochów i Hiszpanów!