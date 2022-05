Meghan Markle i książę Harry przylecą z dziećmi na jubileusz Elżbiety II, ale muszą POŻEGNAĆ SIĘ z przywilejami

W rodzinie królewskiej nastąpił kolejny zwrot akcji. Już za kilka tygodni cała Wielka Brytania celebrować będzie platynowy jubileusz panowania królowej Elżbiety II. 70 lat na tronie to nie przelewki, dlatego też specjalnie na tę okazję planowane są huczne obchody mające trwać od 2 do 5 czerwca. Właśnie na ten termin planowane jest przybycie do Londynu "czarnych owiec" Windsorów. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia, wraz z królową okrągłą rocznicę świętować będzie książę Harry, jego małżonka Meghan Markle oraz ich potomstwo: Archie Harrison i Lilibet Diana.