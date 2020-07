Meghan Markle narzeka na trudną sytuację: "Nie może spotykać się z innymi mamusiami, bo jest po prostu ZBYT SŁAWNA"

Gość 20 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

Na tym starym nagraniu z dzieckiem sprzed kilku tygodni kiedy czytała mu tą książkę Archie wyraźnie nie poznawał swojej matki, nie wiedział kim ona jest, co ją wyraźnie irytowało, natomiast machał rączkami do Harrego i próbował powiedzieć "tata". Od razu widać, kto więcej czasu spędza z dzieckiem. Ona nawet swoje dziecko będzie wykorzystywać do swoich promocyjnych celów. Jest naprawdę próżną kobietą, a poza tym skoro tak bardzo walczy o równość klasową i rasową, to w czym problem? Powinna go zabrać do najbliższego żłobka, on przecież jeszcze nie wie kim jego rodzice są i naprawdę mu to wisi czy jego mamusia jest sławna. Ona mówi jedno a robi co innego, cała Meghan.