Meghan Markle ubolewa nad swoim losem: "Twierdzi, że jeżeli ktokolwiek mógłby się czuć znieważony, to ona i Harry, nie królowa"

Wygląda jednak na to, że Meghan Markle nie ma sobie nic do zarzucenia. Mało tego, była aktorka uważa, że to właśnie ona i jej mąż są w tym wypadku najbardziej poszkodowani. Jak donosi Daily Mail, Markle jest również przekonana, że narzucone im przez królową ograniczenie jest rodzajem kary za to, że wybrali życie z dala od monarchii.