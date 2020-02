Książę Harry i Meghan Markle OLEJĄ ślub księżniczki Beatrycze? "Wydaje im się, że są więksi od tej całej instytucji"

Bet 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 7 Odpowiedz

Muszę przyznać ze na początku uważałam ich wybór za egoistyczny teraz uważam ze wszyscy powinni wyjść z rodziny królewskiej i skończył by się ten cyrk . Rodzina królewska kojarzy się z próżnością w czystej posrtaci i zepsuciem nawet jeśli próbują to zakryć praca charytatywna to wszyscy wiemy co się dzieje gdzie jest władza i pieniądze