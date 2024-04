Meghan Markle w stylizacji za ponad 140 TYSIĘCY ZŁOTYCH wspiera księcia Harry'ego na planie zdjęciowym. Idealna żona? (ZDJĘCIA)

Ona26 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Na początku ją lubiłam,cieszyłam się że zwyczajna dziewczyna weszła do takiej rodziny,że spełniła marzenie wielu z nas o spotkaniu księcia i byciu księżniczką.Niestety szybko pokazała że była jak ten koń trojański i potwierdziło się żeby byle kogo do rodziny z tradycjami nie wprowadzać.Trafiła na pogubionego Harrego i manipuluje nim,kręci i wykorzystuje jego pozycję.Bardzo mi przykro że pozwolił na to aby opluwała jego rodzine 😡😡😡