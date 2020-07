Meghan Markle ZIGNOROWAŁA prezent od księżnej Kate: "Powiedziała, że bukiet kwiatów jej nie wystarczy"

Redfag 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Co za modliszka. A ja bym się cieszyła z kwiatów, albo z jakiegokolwiek fajnego prezentu, czyli takiego, jaki mi się podoba. Nie chodzi o to, żeby to była rzecz droga, ale o to, by ktoś trafił w nasz gust, a nie kupował to, co się jemu podoba. A Meghan, cóż, z jakichś niejasnych powodów myśli, że jej się wszystko należy. Bardzo się przeliczyła. Wcale mi jej nie żal.