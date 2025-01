Oto najdroższe torebki Melanii Trump

Melania Trump już jako szesnastolatka została dostrzeżona przez słoweńskiego fotografa Stane Jerko, który pomógł jej wkroczyć do świata mody. W 1992 roku została laureatką w konkursie "Look of the Year", co otworzyło jej drzwi do podpisania kontraktu z agencją modelek w Mediolanie. Wkrótce Melania podbijała paryskie wybiegi, a w 1996 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku. Tam zyskała możliwość rozwoju zawodowego, a dwa lata później poznała Donalda Trumpa, co rozpoczęło nowy rozdział w jej życiu.