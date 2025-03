Melania Trump zadała szyku w brązowym garniturze, przemawiając pierwszy raz od zaprzysiężenia męża

Listopadowe wybory prezydenckie w USA zakończyły się zwycięstwem Donalda Trumpa , co wzbudziło wiele emocji i kontrowersji. Kilka tygodni temu 78-latek ponownie wprowadził się z rodziną do Białego Domu. Przez ostatnie tygodnie sporo mówiło się na temat polaryzujących opinię publiczną planów Trumpa odnośnie amerykańskich imigrantów , a najważniejszym tematem ubiegłego tygodnia było spotkanie polityka z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim.

Wraz z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta, Melania Trump powróciła do pełnienia obowiązków pierwszej damy USA . Nazywana "ikoną stylu" 54-latka raczej rzadko zabiera głos w sprawach polityczno-społecznych i zazwyczaj znajduje się w cieniu męża. Od prezydenckiego zaprzysiężenia minęło kilka tygodni, a Melania już zdążyła zaskoczyć obywateli.

Melania Trump przemówiła pierwszy raz od zaprzysiężenia męża

W poniedziałek Melania Trump, zazwyczaj unikająca publicznych wystąpień, wzięła udział w dyskusji w Waszyngtonie. Pierwsza dama USA poparła ustawę "TAKE IT DOWN", która ma na celu ochronę ofiar deepfake'ów i tzw. pornografii zemsty, czyli udostępnianie cudzych obrazów o charakterze seksualnym. Projekt, wspierany przez senatorów Teda Cruza i Amy Klobuchar, zyskał już aprobatę Senatu. Ukochana Trumpa wyraziła zadowolenie z faktu, że senatorowie z różnych opcji politycznych zjednoczyli się w tej sprawie.