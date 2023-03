Miarka się przebrała? Syn Pauliny Smaszcz NIE OBSERWUJE jej na Instagramie! Za to Kurzopków już tak...

Sarna z lasa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 485 10 Odpowiedz

Tak samo manipulowala, ze milo sobie z byla tesciowa pogawedzily, a na prawde to tesciowa razem z Mackiem policje wezwali. Takie same swietne relacje jak z byla tesciowa jak z synami i „wspaniala synowa” Laura, ktorzy nie chca jej znac i nie dopuszczaja jej do dziecka, dlatego musiala zdjecie radomowego dziecka z internetu sciagnac i udawala ze to jej wnuczka. Pojechala do Holandii z synem sie nie widziala, bo jej do domu nie wpuscil. Pojechala do Wloch i to samo. Klamke pocalowala. Dzieci pouciekaly przed nia na dwa konce Europy. A ona ciagle opowiada jakie to ma ze wszystkimi dobre relacje. Kaske atakowala, a co sama zrobila ZONIE i DZIECIOM R.Krauze. Roznica taka ze Petarda weszla z butami w cudze malzenstwo. A Maciek byl 2 lata po rozwodzie. Jaki trzeba miec tupet zeby opowiadac ze zonie nalezy sie szacunek, jak sie ma nowa partnerke. Jaki ona miala szacunek do zony Krauze. Konieta do dzisiaj Petardy nienawidzi tak samo ich dzieci. Hipocrytka manipulantka skonczona.