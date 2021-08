Michał Szpak RAJSKIM PTAKIEM polskiego show biznesu. Oto najbardziej oryginalne stylizacje wokalisty (ZDJĘCIA)

Milka 23 min. temu zgłoś do moderacji 37 9 Odpowiedz

Rajski ptak? Rasjki ptak to na przykład Kayah- cudowna, barwna postać, z własnym stylem etno- boho, Brodka ze swoją płytą "Granda" . Szpak to zwykły przebieraniec, ikona kiczu. Muzykę słabą tworzy ( jeśli w ogóle ma coś w swoim dorobku), bazuje głównie na coverach, to zgrywa prowokatora. Z marnym skutkiem, bo wychodzi słabo, smiesznie i niesmacznie.