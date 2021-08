Wyzwolony spod jarzma TVP Michał Szpak w szpilkach ubolewa nad Polską: "Kocham, choć miłość ta coraz trudniejsza"

PanToFelek 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ta wolność, o której mowa, to co to ma być? Czy Pan Szpak sam wie i potrafi tę wolność zdefiniować w obecnej sytuacji? Jak się ogląda jego sopocki występ, to można pomyśleć, że chodzi o wolność ubioru i stylizacji (nawet kiczowatej) ale przecież ona jest. Każdy może się ubierać jak chce, byle polskiej flagi nie bezcześcił. Każdy może śpiewać co chce i jak chce. Nawet jeśli morduje jedną z najpiękniejszych piosenek. Jaka to wolność, której teraz nie ma?