Top of the Top Sopot Festival 2021. Mroczny Michał Szpak z napisami na twarzy śpiewa przebój Grzegorza Ciechowskiego (ZDJĘCIA)

Trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2021 mogliśmy również zobaczyć Michała Szpaka. Na kilka godzin przed występem w Operze Leśnej wokalista zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaprezentował fanom przedsmak festiwalowej stylizacji.

Zgodnie z zapowiedzią po godzinie 22:00 Michał Szpak rozpoczął występ w Sopocie. Wokalista znany jest z zamiłowania do ekscentrycznych kreacji, tym razem również nie zawiódł pod względem stylizacji. Szpak wkroczył na scenę odziany w garnitur, dopasowany kolorystycznie biustonosz oraz szpilki. Początkowo wokalista skrył oblicze za pomocą pary ciemnych okularów i czarnego koronkowego welonu, na którym można było również wypatrzyć srebrnego orła. Po chwili ukazał jednak publiczności oryginalny make up.

Zaśpiewałeś nieziemsko! To też mój GŁOS, Michał! Moja niezgoda i mój sprzeciw! Dziękuję Ci! Jesteś Prawdziwym Artystą!; Michał wielkie Gratulacje. To był spektakl. Interpretacja, stylizacja... Występ wybitny; To był cudowny występ, Michał jesteś wielki. I ten Orzeł bez korony, aż się popłakałam ze wzruszenia; (...) Piękna interpretacja, bardzo osobiście zaśpiewałeś...Łzy w oczach... - pisali na Instagramie poruszeni internauci.