Urodzinowy Michał Szpak w "Pytaniu na Śniadanie"

Show-biznes od zawsze przyciągał barwne osobowości, które wyróżniają się nie tylko stylem czy talentem, ale również nieszablonowym podejściem do życia. W tym gronie jest m.in. Michał Szpak. Artysta od samego początku swojej medialnej kariery bardzo wyróżniał się na tle swoich kolegów z branży.

Pochodzący z Jasła piosenkarz uwielbia eksperymentować z wizerunkiem i nawet podczas luźnych wypadów na miasto zawsze dba o to, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Oryginalny styl i kontrowersyjne stylizacje sprawiły, że do Michała Szpaka przykleił się przydomek "najbardziej kolorowego ptaka polskiego show-biznesu", co możecie zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.