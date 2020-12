Michał Wiśniewski całuje w usta i łapie za udo swoją piątą żonę (FOTO)

Paweł 1 godz. temu zgłoś do moderacji 206 25 Odpowiedz

Mandaryna to prekursorka muzyki dance w Polsce, jedna z pierwszych performerek (obok Moniki Borys), piosenkarka, która obok muzyki na scenie prezentuje soczysty taniec. Mało kto wie, ale Mandaryna sprzedała najwięcej płyt w 2005 roku w Polsce, a jej utwory królowały na listach przebojów w Europie no i oczywiście w Polsce. Swego czasu Doda jej zazdrościła tych sukcesów, publicznie wytykając jej brak talentu, koneksje w branży itp., że w Sopocie dopuściła się pewnego występku (wtajemniczeni wiedzą o co chodzi). Naprawdę po tym wszystkim zachowała się z klasą i nie robiła dramy, jak Szulim, czy inne paniusie. A mogłaby być afera na całą Polskę na tamte czasy. Kto tam był, to wiedział co tam się działo. Potem potęgował się hejt (choć wtedy tak tego nie nazywano) na Marcie. Może nie ma silnego wokalu (teraz nie trzeba mieć wielkiego wibato, by śpiewać muzykę dance), ale takiej legendzie nie można odmówić charyzmy i uroku na scenie, bo mieliśmy taką Sandrę, polską Britney, ale swoim krytykowaniem w sieci dobiliśmy gwiazdę. Pamiętam pirackie płyty z Mandaryną (oczywiście sam miałem wszystkie oryginalne).. Była kiedyś glamour, hot - każda dziewczyna chciała być taka jak Mandaryna, ubierać się i tańczyć. Każdy miał polifoniczne dzwonki w telefonie jej piosenek. Kiedy było Here I go again, Lete Indien, czy Evry Night, to wszyscy skakali w klubie. A potem ci sami, co tak tańczyli w tych klubach: "Słuchasz Mandaryny? Ale jestes lamus, hahaha!" Pamiętam to ze szkolnego liceum. Sam doświadczyłem hejtu w szkole, że słucham Mandaryny. Najbardziej boli mnie hipokryzja ludzka i tzw. kłam. A teraz naprawdę każdy robi muzę i się go nie hejtuje, np. taki Sławomir i Ronnie Ferrari i jest git. Mandaryna była i jest tylko jedna!!