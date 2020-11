Michał Wiśniewski ekscytuje się związkiem Fabienne i ostrzega: "Oby nie było DZIECKA, bo MOJE JEST W DRODZE"

Michał Wiśniewski to prawdopodobnie jedna z tych osób, których życie prywatnie jest dużo bardziej zawiłe niż to zawodowe. Czas leci jednak nieubłaganie i choć czerwonowłosy gwiazdor rozwiódł się z Martą Wiśniewską już wiele lat temu, to wciąż łączy ich opieka nad wspólnymi pociechami, które dziś są już nastoletnie.