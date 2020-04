Michał Wiśniewski i "tajemnicza Paulina" są już MAŁŻEŃSTWEM! "Bo on jak kocha, to chce, by wszystko odbywało się TRADYCYJNIE"

Inka 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Lubię i podziwiam Michała. Zapytacie za co........ za to, że wszystko co ma lub miał, zdobył sam, że mimo Jego zawirowań w dziecięcym wieku, wybił się tak wysoko. To, że miał kilka żon.... no i co z tego? Wielu z Nas, zmieniłoby żonę czy męża, ale z wielu powodów tego nie robimy. Michał nic am nie jest winien, więc z niczego nie musi nam się tłumaczyć. Niech będzie szczęśliwy i dalej śpiewa.