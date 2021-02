Michał Wiśniewski żali się: "Kowalski z tabloidów kojarzy mnie jako DZIECIOROBA I ROZWODNIKA"

Okazuje się jednak, że wypominanie związków nieco przeszkadza Wiśniewskiemu. Michał pożalił się w audycji i podcaście Dawno temu w telewizji , że u "przeciętnego Kowalskiego" cieszy się niechlubnym wizerunkiem dziecioroba: Kowalski z tabloidów kojarzy mnie jako dziecioroba, rozwodnika itd., ale nie ma sensu przekonywać tych płaskoziemców o tym, że każdy z nas ma bardzo szczęśliwą rodzinę, pomagamy sobie, czy to jest Marta, czy to jest Ania, czy to jest Dominika. Jesteśmy przyjaciółmi. I każdy ma szczęśliwy dom, w którym czuje się dobrze - powiedział.

To, że my przestajemy się rozumieć, to nie znaczy, że nasze dzieci stają się mniej ważne. One są najważniejsze. I nie stwarzamy żadnej sztucznej atmosfery. Jako 7-letni chłopiec trafiłem do rodziny zastępczej, w której dzieci bito, w której nikt nikogo nie kochał - wyznał. (...) Wielu cwaniaków, którzy krytykowali mnie, jest już w drugim czy trzecim związku albo zdradzili, czego ja nie zrobiłem, więc szczerze - lepiej się rozstać, niż zdradzić. Ale ja nikogo nie pouczam.

My się tak naprawdę nie rozstajemy. Wszyscy piją akurat do tego, co zobaczyli w "Jestem, jaki jestem", czyli do Marty. No bo to było bardzo wyeksponowane - stwierdził. (...) Próbowałem swoje żony uszczęśliwiać na siłę – sam sobie to zarzucam. I wydawało mi się, że to, co robię, jest dla nich dobre. Nie pozostawiając im własnego zdania i własnej ziemi. A każdy musi mieć swój kawałek podłogi.